"Auda" pārliecinoši uzvar "Liepāju" ...

49. minūtē pēc Stefensona piespēles vārtus ar sitienu no soda laukuma līnijas guva Renārs Varslavāns, raidot bumbu vārtu labajā apakšējā stūrī - 2:0. 53. minūtē apmēram no tās pašas vietas pa viesu vārtiem sita Kemelo Ngena, bumba trāpīja pa kāju Oskara Vientiesam un atlēca pie Enco Monteiro, kurš no vārtsarga laukuma labās puses panāca 3:0.