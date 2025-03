Losandželosas "Kings" saplosa "Sharks" hokejistus...

Tikmēr "sauso" uzvaru svētdien izcīnīja Pitsburgas "Penguins", kas savā laukumā ar 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) pagarinājumā pārspēja Otavas "Senators", saglabājot cerības uz iekļūšanu Stenlija kausa izcīņā. Vienīgos vārtus papildlaika otrajā minūtē vairākumā guva "Penguins" kapteinis Sidnijs Krosbijs. Pitsburgas vienības rindās ar 31 pretinieku metienu galā tika vārtsargs Tristans Džerijs, aizvadot šīs sezonas pirmo "sauso" spēli un 20.karjerā. Iepriekšējos divos mačos viņš no laukuma tika noņemts priekšlaicīgi, kopumā no 19 metieniem atvairot tikai 11. Pretējos vārtos Antons Forsbergs atvairīja 34 no 35 metieniem.