Balinskis ar Stenlija kausa īpašnieci "Panthers" piedzīvo neveiksmi pret titulētāko NHL komandu "Canadiens"; Bļugers zaudē NHL līdervienībai

Pirmā perioda otrajā pusē abas komandas ar 73 sekunžu starpību apmainījās vārtu guvumiem. Vispirms Patriks Laine vairākumā ar metienu bez ripas apstādināšanas guva vārtus no asa leņķa, bet pēc tam Sems Reinhārts pie vārtiem pārtvēra ripu un to meta tīklā ar nūjas lāpstiņas neērto pusi. Arī otros vārtus monreālieši guva vairākumā, otrā perioda 12.minūtē Juraja Slafkovska piespēlētajai ripai rikošetā no "Panthers" hokejistiem nonākot vārtos. Piecas minūtes vēlāk Sets Džounss ar zibenīgu metienu panāca 2:2, bet trešā perioda trešajā minūtē Niks Suzuki atjaunoja pretiniekiem vadību, "Canadiens" hokejistiem saraujot mājinieku aizsardzību. Minūti un 44 sekundes pirms beigu signāla Brendans Galahers raidīja ripu tukšos vārtos un pielika punktu viesu uzvarai. Suzuki un Leins Hatsons, kurš ar piespēlēm piedalījās trīs gūtajos vārtos, maču noslēdza ar trīs rezultativitātes punktiem.