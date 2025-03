Rolands Šmits pirmo reizi Rīgā spēlēs Eirolīgas ietvaros. Latvijā atgriežas Eiropas spēcīgākais basketbola turnīrs

Par augstākajiem mērķiem Eirolīgā šosezon necīnās Izraēlas basketbola grands Telavivas “Maccabi”, kas ar bilanci 10-21 ieņem trešo vietu no beigām – 16. pozīciju. Pēdējā laikā klubs gan ir uzlabojis savus rezultātus, spējot izcīnīt panākumus četrās no pēdējām piecām spēlēm. Viens no panākumiem gūts pār vienu no spēcīgākajām komandām, “Monaco” (91:88). Komandas uzvaru sēriju pārtrauca Atēnu “Panathinaikos”, kas to 31. kārtas spēlē apspēlēja ar 99:92, tiekot vadībā vien pašā mača izskaņā.