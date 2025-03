Luka Banki ar nepacietību gaida Eirolīgas spēli Rīgā; atklāj detaļas par sava līguma nosacījumiem 

Ja es tā teiktu, tad mans darbs izklausītos pārāk vienkāršs. Kā jebkura komanda Eirolīgā, arī mēs esam cietuši no spēlētāju traumām un izmaiņām, kas prasījušas pielāgošanos. Kad ierados, savainojumu dēļ līderu vidū nebija iespēja spēlēt labākajā sastāvā. Lai arī izstājāmies priekšlaicīgi no Turcijas kausa, mums bija trīs nedēļas laika, lai sadziedētu savainojumus, kas ļāvis šobrīd spēlēt pilnā sastāvā. Divas no pēdējām trīs Eirolīgas spēlēm aizvadījām mājās, kas arī nedaudz palīdzēja. Un, jā, mūsu sniegums soli pa solim uzlabojas. Pēc tam, kad kļuvu par treneri, veicu atsevišķas izmaiņas - klubu pameta divi spēlētāji, bet viens pievienojās. Es šeit neieviešu savu basketbola sistēmu, taču cenšos ieviest tādu, kāda, manuprāt, būtu efektīvākā “Anadolu Efes” ilgtermiņā. Mans darbs ir likt šai komandai būt konkurētspējīgai katru vakaru. Ne vienmēr mēs uzvarēsim, bet vismaz spēli būsim pabeiguši ar augsti paceltām galvām un cīņu līdz galam, darot visu, lai uzvarētu.