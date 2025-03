Latvijas Slidošanas asociācijas prezidentu vaino līdzekļu izsaimniekošanā; Olimpiskā komiteja skaidros situāciju

Magone norāda, ka pret Reinsalu ir rosinātas vairākas lietas par vardarbību pret bērniem, taču LSA prezidents noraida apsūdzību patiesumu, uzsverot, ka tas ir bijis "klajš apmelojums", par ko liecina arī videokameras. Viņš min, ka ir bijis gadījums, kad videokameras ir izglābušas Reinsalu, kad par to no viņa tika mēģināts izspiest naudu. "Tur bija arī izmeklēšana, un izrādījās, ka šiem cilvēkiem jau ir bijuši precedenti, kad viņi mēģinājuši no treneriem iegūt naudu," saka Šauers.