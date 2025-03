Startē jaunā motokrosa sezona: Jonass pēc traumas atgriežas rūpnīcas komandā, posms Ķegumā un Reišulis MX2 klasē

Katrā MXGP posmā sportisti aizvada divus braucienus. Par uzvaru braucienā sportists iegūst 25 punktus kopvērtējumā. Posmā uzvar sportists, kurš divu braucienu summā ieguvis visvairāk punktus. Braucienā vismaz punktu iegūst sportisti līdz 20. vietai. 22 punkti tiek otrajai vietai, 20 trešajai, 18 ceturtajai, 16 piektajai un no sestās vietas punktu skaits samazinās par vienu (respektīvi no 15 līdz vienam). Tāpat labākie desmit iegūst punktus no kvalifikācijas - pirmā vieta saņem desmit punktus kopvērtējumā, un tā līdz desmitajai vietai, kam viens.