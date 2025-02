Čempionu līgas astotdaļfinālā iekļūst PSG, PSV un "Real" ar Mbapē "hat-trick"

Jau ziņots, ka trešdien Dortmundes "Borussia" futbolisti savā laukumā spēlēja 0:0 ar Lisabonas "Sporting", divu maču summā uzvarot ar 3:0. Vietu astotdaļfinālā pēc grupas turnīra garantēja angļu "Liverpool", Londonas "Arsenal" un Birmingemas "Aston Villa", spāņu "Barcelona" un Madrides "Atletico", Milānas "Inter" no Itālijas, vācu Leverkūzenes "Bayer" un "Lille" no Francijas, bet otrdien viņām pievienojās "Club Brugge" no Beļģijas, Minhenes "Bayern", Lisabonas "Benfica" un Nīderlandes vienība Roterdamas "Feyenoord".