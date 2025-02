“Lēti, tendenciozi un prasti. Man bija kauns!” Ralfs Freibergs noliedz ziņas par iespējamo sadarbību ar Krievijas aģentūrām

Freibergs kritizē sižeta autorus par “Eliteprospects” portāla izmantošanu kā galveno avotu. “Tas, teiksim tā, ir apšaubāms informācijas avots. Tur ir dati, un statistika ir diezgan precīza, jo tiek ņemta no līgu kontiem. Man bija pirmā dzirdēšana, ka manā profilā ir ierakstīta kaut kāda aģentūra. 99% hokejistu neizmanto “premium” polisi vai ko tur. “Eliteprospects” nekad man nav personīgi rakstījis un prasījis, vai pārstāvu kādu vai tādu aģentūru. Tā padomājot, ja tur tiek kas mainīts, tad to dara par maksu, un tas tiek ļoti ietekmēts no aģentiem. Pieļauju, ja es piereģistrētos kā “premium” lietotājs, varētu uz dienu vai divām kļūt par Makdeivida aģentu. “Eliteprospects” ir laba vieta, kur ņemt statistiku par spēlētājiem, bet par tādām lietām kā aģentūras tur nav nekādas teikšanas. Tā ir kā “Wikipedia”, kur noteikta cilvēku grupa var ierakstīt savu viedokli, savas domas par spēlētāju.”