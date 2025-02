Norāda uz aizdomām par vairāku vadošo Latvijas hokejistu sadarbību ar Krievijas aģentūrām

Rīgas “Dinamo” KHL startēja no līgas dibināšanas (2008./2009. gada sezonā) līdz 2021./2022. gada sezonas vidum, kad Krievija uzsāka pilna mēroga invāziju Ukrainā. Laiku lokos to pārstāvēja visi pieci no minētajiem hokejistiem – Mārtiņš Dzierkals (2018./2019. gada, 2020./2021. gada sezonās), Ralfs Freibergs (2016./2017. gada un 2021./2022. gada sezonās), Andris Džeriņš (no 2009. līdz 2016. gadam un no 2018. līdz 2021. gadam), Filips Buncis (2021./2022. gada sezonā), kā arī Oskars Cibuļskis (no 2009. līdz 2017. gadam un 2021./2022. gada sezonā). Rīgas “Dinamo” pastāvēšanas laikā uzspēlēja tobrīd lielākā daļa Latvijas izlases hokejistu. Jāpiebilst, ka pēc pilna mēroga kara sākuma daži Latvijas hokejisti devās spēlēt uz KHL - Jānis Kalniņš un Nikolajs Jelisejevs. Kā treneri līgā turpināja strādāt Viktors Ignatjevs, Leonīds Tambijevs, Oļegs Znaroks, Sergejs Naumovs un Viktors Kuļibaba.