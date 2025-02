Ostapenko piedzīvo negaidītu zaudējumu – Učidžima dominē un izslēdz latvieti no turnīra

Japāniete kopumā savas serves geimos uzvarēja 35 no 57 izspēlēm (61,2%), kamēr Ostapenko tikai 38 no 78 (38,8%) pie savas serves. Arī breikbumbu realizācijā Učidžima bija pārāka, izmantojot piecas no 12 iespējām jeb 41,7%, bet Ostapenko tikai divas no sešām jeb 33,3%.