Eiropas čempionei Spānijai spēlē pret Latviju būs jāiztiek bez potenciālā līdera 

Latvijas izlase kā viena no 2025. gada Eiropas čempionāta rīkotājām jau ir nodrošinājusi vietu finālturnīrā. Tas no šī gada augusta beigām norisināsies arī Kiprā, Somijā un Polijā. Pēc tam, kad katrā no valstīm norisināsies vienas grupas izspēle, visas izslēgšanas spēles gaidāmas Latvijā. Pēc neatkarības atgūšanas Latvijas izlases labākais rezultāts Eiropas meistarsacīkstēs ir piektā vieta 2017. gadā.