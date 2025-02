VEF ceturtais pēc kārtas, vai Ventspils pirmais? Daugavpilī noskaidros atjaunotā Latvijas kausa basketbolā ieguvēju

Minētajā 12. februāra spēlē pret “Zeļļiem” komandas rotācijā no traumas atgriezās saspēles vadītājs Herisons Klīrijs, kurš apvienotajā līgā vidēji guvis 13,7 punktus. Starp kluba vadošajiem basketbolistiem ir arī citi ārzemnieki kā Isufs Sanons (12,7 punkti), Vjačeslavs Bobrovs (12,6 punkti), Iļja Sidorovs (10,8 punkti). No latviešiem ar vismaz desmit punktiem izcēlušies Latvijas izlases kapteinis Dairis Bertāns (10,3 punkti) un Māris Gulbis (10,0). Pirms neilga laika VEF no "Latvijas Universitātes" komandas pastiprināja Rihards Aleksandrovs.