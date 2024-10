Kad reliģijai augstāks spēks: “Ventspils” leģionārs Lamārs Normens negaidīti noslēdz sportista karjeru

Vēl pavisam nesen Eidžejs Grifins, kuru 2022. gada Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) draftā ar 16. numuru izraudzījās Atlantas “Hawks”, 21 gada vecumā noslēdza sportista karjeru, lai sekotu Jēzum. “Zinu, ka pasaules acīs tas var likties kā zaudējums, bet esmu ļoti saviļņots, jo varēšu ar pilnu atbildību sekot Dievam,” savu lēmumu skaidroja Grifins, kurš NBA uzspēlēja 92 spēles (7,5 punkti, 1,9 atlēkušās bumbas, 0,8 rezultatīvās piespēles). Ticība Jehovas liecinieku draudzei pēc desmit gadu NBA karjeras lika to noslēgt Darenam Kolisonam. “Esmu viens no Jehovas liecinieku draudzes, un ticība nozīmē man ļoti daudz. Gūstu lielu baudu no palīdzēšanas citiem,” tobrīd savā paziņojumā teica Kolisons. Viņš NBA karjeras laikā bija nopelnījis ap 43 miljoniem dolāru, turklāt 2019. gada vasarā pretendēja uz jaunu līgumu sezonas algā 10 -12 miljonu dolāru vērtībā. 708 spēlēs Ņūorleānas “Pelicans”, Dalasas “Mavericks”, Losandželosas “Clippers”, Sakramento “Kings” un Indiānas “Pacers” sastāvos viņš vidēji guva 12,5 punktus un atdeva piecas rezultatīvās piespēles. Interesants ir arī nesen draftētā Kaila Filipovska stāsts, kura 26 gadus vecā draudzene ir viņu izolējusi no ģimenes un piesaistījusi mormoņu ticībai.