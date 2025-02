VIDEO: Deniss Vasiļjevs ar elegantu izvēles programmu paceļas līdz 6. vietai Eiropas čempionātā

Labākais rezultāts izvēles programmā, kas tika novērtēts ar 184,19 punktiem, ļāva šveicietim Lukasam Bričgi no astotās vietas pakāpties uz pirmo un izcīnīt zelta medaļu - summā viņam 267,09 punkti. Sudrabu ar 262,61 punktu summā izcīnīja itālis Nikolajs Memola, kurš no piektās vietas pakāpās uz otro. Līderis pēc īsās programmas bija Francijas pārstāvis Adams Sio Him Fa, taču trešo Eiropas čempiona titulu viņam liedza sniegums izvēles programmā. Garajā programmā viņam trešais rezultāts un trešā vieta arī summā ar 257,99 punktiem.