Mūžībā devies daiļslidošanas leģenda Ričards Batons

No 1960. gada līdz 2010. gadam Batons strādāja kā daiļslidošanas komentētājs un iemantoja iesauku "Daiļslidošanas balss" ("The Voice of Figure Skating"). 2015. gadā viņš tika iekļauts Sporta pārraižu slavas zālē ("Sports Broadcasting Hall of Fame").