Nedaudz lētāk, taču tāpat ļoti dārgi. “Super Bowl” spēles apmeklējums izmaksās veselu bagātību

Pagaidām nav publiski zināms, ar kādām cenām līdzjutējiem jārēķinās stadionā par atspirdzinošajiem dzērieniem un uzkodām. Ir gan zināmas to cenas pirms gada, kad fināls notika Lasvegasā. Bezalkoholiskie atspirdzinošie dzērieni maksāja no septiņiem līdz deviņiem dolāriem par pudeli (7,28 līdz 9,36 eiro), lejamais alus no 14,99 līdz 16,99 dolāriem (14,41 līdz 16,34 eiro), bet dažādas uzkodas bija cenās no diviem līdz pat 15 dolāriem. Ir gan veikts pētījums, kurā noteikts, ka mājsaimniecībām un draugu kompānijām līdz desmit cilvēkiem, kuri "Super Bowl" spēli vēros pie TV ekrāniem, uzkodas kā čipsi, vistas spārniņi un alus pārtikas veikalā izmaksās 139 dolārus (133,65 eiro), kas ir praktiski tikpat kā pirms gada (par 0,1 % vairāk).