Karaliskais Madrides “Real” sezonas laikā pārsniedz iespaidīgu gūto ienākumu slieksni

“Real” 2023./2024. gada sezonā nopelnīja gandrīz 1,05 miljardus eiro, kurus veidoja iekasētie 248 miljoni no biļešu pārdošanas uz tās mājas spēlēm, 316 miljonus komanda iekasēja no raidtiesību pārdošanas, bet 482 miljonus no komercdarījumiem. Pirms gada “Real” ieņēmumi bija 831 miljons eiro, kas ļāvis sezonas laikā tos palielināt par 26%.