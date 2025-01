Kitija Laksa gūst 25 punktus un kaldina "Famila" uzvaru Eirolīgā

Laksa spēlēja 27 minūtes un 14 sekundes, grozā raidīja sešus no septiņiem divpunktu metieniem, četrus no sešiem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem, izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, četrreiz pārkāpa noteikumus, divreiz kļūdījās, pārtvēra vienu bumbu, tika pie pozitīva +/- rādītāja (+6) un iekrāja visvairāk efektivitātes koeficienta punktu komandā (23).