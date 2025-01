Novāks Džokovičs atgūstas pēc medicīniskā pārtraukuma un iekļūst "Australian Open" pusfinālā

Jāatgādina, ka "Australian Open" turnīra laikā ar viņa vārdu bijis saistāms kāds skandāls. Turnīra raidtiesību turētāja "Channel Nine" žurnālists Tonijs Džounss vulgāri izteicās par viņu un serbu faniem, kas Džokoviču sadusmoja tik ļoti, ka viņš pieprasīja publisku atvainošanos. To Džounss sniedza pirmdien, taču aktivizējusies Serbijas padome Austrālijā, kas pieprasa viņa atbrīvošanu no amata un ir vērsusies Austrālijas cilvēktiesību komisijā. Pats Džokovičs Austrālijā cīnās par savu 11. čempiona titulu un 25. "Grand Slam" titulu. Atšķirībā no ceturtās kārtas mača pēc uzvaras pār Alkarasu viņš sniedza interviju kortā.