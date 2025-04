Ūdens vai elektrolītu dzēriens - ko labāk izvēlēties treniņos? 45 dienas līdz "Rimi" Rīgas maratonam

"Elektrolīti ir minerālvielas kā kālijs, nātrijs un hlorīds, kas nepieciešams nervu sistēmas darbībai un šķidrumu regulācijai organismā. Bez elektrolītiem mūsu muskuļi, tai skaitā sirds, nespētu kustēties, un mēs pastāvīgi ciestu no dehidratācijas," norāda Kasela. "Ikdienā mēs elektrolītus zaudējam caur sviedriem un urīnu, līdz ar to, lai izvairītos no noguruma sajūtas, elektrolītu dzērieni var būt noderīgi. Tomēr tas nenozīmē, ka ikdienā, izjūtot nogurumu, tev būtu jāsniedzas pēc "Gatorade" pudelītes," vēsta speciāliste.