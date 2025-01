“Šosejas riteņbraukšana ir topā!” Gada sportists Toms Skujiņš komentē balvas dalīšanu ar Kristapu Porziņģi un nākamos mērķus 2025. gadā

Skujiņš nenoliedza, ka pēc karjeras beigām labprāt paliktu sportā. “Riteņbraukšana un sports man ir devis ļoti daudz, līdz ar to ceru palikt gan riteņbraukšanā, gan sportā.” Par karjeras noslēgumu gan šobrīd nav jādomā. 2025. gada sezonā Latvijas riteņbraucējam jau ir atsevišķi plāni, no kuriem galvenais starts gaidāms pasaules čempionātā. Tas šī gada septembra izskaņā plānots Āfrikas valstī Ruandā. “Pasaules čempionāts ir mērķis katru gadu, jo tās ir vienas no sacensībām, kurās izdodas parādīt Latviju, un par to man vienmēr bijis liels prieks un gandarījums. Šajās sacensībās vienmēr esmu vēlējies nostartēt bez kādām šaubām par to, kā varējis būt.”