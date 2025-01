Helibaks izcīna karjeras 300. uzvaru; "Stars" turpina uzvaru sēriju

Helibaks atvairīja 26 no 28 metieniem, bet "Jets" pārtrauca trīs zaudējumu sēriju un svinēja panākumu ar 5:2 (3:0, 0:1, 2:1). 31 gadu vecais vārtsargs 300 uzvaras svinējis visātrāk no visiem ASV dzimušajiem vārtu vīriem (538 spēlēs), bet NHL vēsturē viņam bijis nepieciešams trešais mazākais spēļu skaits šīs robežas sasniegšanai - ātrāk to paveikuši tikai Andrejs Vasiļevskis (490 spēlēs) un Žaks Plants (521 spēlē). Šosezon Helibaks 33 mačos ticies pie 25 uzvarām, kas ir labākais rādītājs līgā, atvairījis 92,6% metienu (otrā vieta), vidēji mačā savos vārtos ielaidis 2,08 ripas (pirmā vieta) un aizvadījis piecas "sausās" spēles (pirmā vieta).