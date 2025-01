Titānu cīņa dārtos: Maikls van Gervens pēc ceturtā titula, sensacionālais Litlers pēc ieraksta vēsturē

Tieši Van Gervens ar triumfu 24 gadu vecumā uzskatāms par jaunāko pasaules čempionu PDC (pasaules dārtu korporācijas) vēsturē. Litlers tikai 17 gadu vecumā piedalīsies jau savā otrajā pasaules čempionāta finālā, pirms gada ar 4-7 zaudējot Lūkam Hamfrīsam. Ja pirms gada to varēja saukt par sensāciju, tad šobrīd Litlers turnīru sagaidīja kā viens no galvenajiem favorītiem, gada griezumā tiekot pie uzvaras Premjerlīgā, “World Series of Darts” un “Grand Slam of Darts”. Dažbrīd gan turnīra ietvaros viņš tika pārbaudīts, līdz šim visciešāko spēli aizvadot astotdaļfinālā, kurā spēlēja visus maksimālos septiņus setus pret Raienu Džoisu (4-3). Jāmin gan, ka visās kārtās Litleram bija jāspēkojas pret kādu tautieti – otrajā kārtā pret Raienu Meiklu (3-1), trešajā pret Īanu Vaitu (4-1), ceturtdaļfinālā pret Neitanu Aspinalu (5-2), bet pusfinālā pret Madaru Razmu apspēlējušo Stīvenu Bantingu (6-1). Ar katru spēli Litlers gan kļuvis pārliecinošāks par saviem spēkiem.