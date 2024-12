Vītolas deviņi punkti sekmē uzvaru Eirolīgas mačā; Šteinberga palīdz iekļūt Eirokausa nākamajā kārtā

Vilka 27 minūtēs un vienā sekundē laukumā realizēja vienu no diviem divpunktu metieniem, divus no pieciem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Viņa sakrāja arī četras rezultatīvas piespēles, personisko piezīmi, pārķertu bumbu, kļūdu, +/- rādītāju -9 un efektivitātes koeficientu deviņi. Stiprā 24 minūtēs un 52 sekundēs laukumā grozā trāpīja vienīgo divpunktu metienu un vienu no sešiem tālmetieniem. Viņa sakrāja arī astoņas atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, trīs personiskās piezīmes, pārķertu bumbu, bloķētu metienu, kļūdu, +/- rādītāju -5 un efektivitātes koeficientu 13. Mājiniecēm rezultatīvākā ar 12 punktiem bija Egle Sventoraite, bet Francijas komandā 12 punktus un sešas atlēkušās bumbas sakrāja Dilsī Fankama.