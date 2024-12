Anglijas superzvaigznes ar Hariju Keinu priekšgalā, serbu jaudīgie uzbrucēji un progresējusi Albānija: kādi futbola spīdekļi brauks uz Rīgu?

Serbijas izlasei ir no kā izvēlēties uzbrūkošo spēlētāju vidū. “La Liga” klubā “Sevilla” spēlē Nemaņa Gudeļs (66 spēlēs izlasē vieni gūti vārti), Bergāmo “Atalanta” atrodas Lazars Samardžičs (17 spēlēs bez vārtiem), bet Anglijas Premjerlīgas Londonas “Fulham” sastāvā spēlē Aleksandrs Lukičs (52 spēlēs divi gūti vārti). Augsta līmeņa talants Serbijas izlasei redzams uzbrukuma līnijā, kurā var izvēlēties no tādiem futbolistiem kā Aleksandra Mitroviča (98 spēlēs 59 vārti, šobrīd spēlē “Al-Hilal”), Dušana Vlahoviča (viens no Turīnas “Juventus” uzbrukuma līderiem) un Lukas Joviča (izlasē 42 spēlēs 11 vārti, šobrīd spēlē A sērijas klubā “AC Milan”).