Beidzot grands! Latvijas futbola izlasei 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijā pirmo reizi ielozē Angliju

Anglija tika ielozēta no pirmā groza, Serbija - no otrā, Albānija - no trešā un Andora - no piektā groza. Latvijas izlase pirms izlozes bija ceturtajā no pieciem groziem. Eiropas zonā izlases ir sadalītas 12 grupās - sešās pa piecām izlasēm un sešās pa četrām izlasēm. Nedz pret Anglijas, nedz Serbijas izlasēm Latvijas futbola valstsvienība vēl nav savstarpēji spēkojusies. Trīs no pretiniecēm (Anglija, Serbija, Albānija) piedalījās pēdējā Eiropas čempionātā, angļiem un serbiem spēkojoties pat vienā apakšgrupā.