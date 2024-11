Andrejs Gražulis jau šosezon nonāks citā klubā? Boloņas “Virtus” izskata iespēju no viņa atbrīvoties

Ar Andreju Gražuli Boloņas klubs noslēdza divu gadu līgumu, par to pavēstot šī gada vasarā. Līdz šim viņa loma komandas rezultātos bijusi neliela, kas visdrīzāk saistīta ar latvieša atlabšanu no ceļgala traumas, kurā viņš iedzīvojās pagājušās sezonas laikā “Trento” komandas rindās. Tas lika priekšlaicīgi noslēgt sezonu, kā arī veikt operāciju. “Cik zinu no Lukas, tad viņa atlabšana no traumas nav notikusi tik labi. Tas gan jau arī ir viens no iemesliem, kāpēc viņa iesaiste klubā ir mazāka,” Latvijas izlases preses konferencē 19. novembrī teica valstsvienības viens no treneriem, Jānis Gailītis. Līdz šim Gražulis Itālijas līgā laukumā devies piecās spēlēs (deviņās minūtēs četri punkti, 0,8 atlēkušās bumbas un 0,8 rezultatīvās piespēles), bet ULEB Eirolīgā viņš uz parketa iznācis trijos mačos, kuros ar ierakstiem statistikā nav izcēlies.