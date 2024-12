Raimonds Krollis turpina izciest diskvalifikāciju un ticis pie jauna trenera Itālijas C sērijas klubā

Pirms nedēļas nogalē gaidāmās C sērijas spēles pret “Padova” tika iepazīstināts jaunais tehniskais direktors Daniele Delli Karri un galvenais treneris Atilio Tesers. Otrajam šī ir atgriešanās “Triestina”, kuru viņš trenēja iepriekšējā sezonā. 66 gadus vecais treneris šajā klubā strādās kopsummā jau trešo reizi karjerā – pirmo reizi viņš to trenēja no 2003. līdz 2005. gadam. Viņam ir plaša dažādu Itālijas futbola komandu vadīšanā. Par zināmākajām var saukt “Cagliari” un “Cremonese”. Pirmā šobrīd spēlē A sērijā un ieņem 14. vietu, bet otrā no augstākās divīzijas izkrita pēc 2022./2023. gada sezonas.