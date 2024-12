Kristapa Porziņģa pirmo spēļu analīze: mazāk riska aizsardzībā, metienu precizitātē vēl vieta progresam

Gūto punktu ailē redzams, ka latvietis pagaidām visvairāk izceļas no divpunktu zonas (6,7 realizēti divpunktnieki spēlē no 13,3 mēģinājumiem – 50%). 7,3 punktus viņš vidēji mačā iemet no soda laukuma, izmantojot gan partneru piespēles noslēgt situācijas ar vieglu metienu vai triecienu grozā no augšas (uz to norāda 1,7 punkti vidēji ātrajos uzbrukumos), gan arī spējot izmantot “mis-match” situācijas, kad pēc maiņas pie bloka pret viņu palicis augumā mazāks pretspēlētājs. Jau kopš 2020./2021. gada sezonas, kad Kristaps vēl spēlēja Dalasas “Mavericks”, viņš punktu gūšanā no soda laukuma ir izteikts drauds, bet Bostonas rindās komandai izdevies latvieti īpaši labi ekspluatēt, kad pret viņu aizsardzībā palicis augumā īsāks pretspēlētājs. Progress nepieciešams tālmetienu (vidēji divi realizēti no sešiem – 33,3%, tāds pats rādītājs bija debijas sezonā), kā arī soda metienu izpildē. Lai arī realizēti 80% sodiņu nav sliktākais procents, tomēr savas karjeras griezumā, īpaši kopš 2020./2021. gada sezonas, Kristaps tos pamatā izpildījis ar 85 – 87%. Iespējams, realizētajos tālmetienos un soda metienu procentā vēl manāms spēļu prakses un ritma trūkums. Pārsvarā tālmetieni realizēti vai nu pēc partneru piespēlēm, vai “pick&pop” sadarbības, Kristapam uz trīs punktu metiena līnijas paliekot nepiesegtam. Neskatoties uz pamanāmu vietu progresam metienu realizācijas procentā, Kristapa “true shooting percentage” trešo sezonu pēc kārtas ir virs 60% - pagaidām 62,2%.