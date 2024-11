Sporta federācijām nākamgad atvēlēs vairāk nekā trīs miljonus eiro, vairākas var pretendēt uz lielāku finansējumu

Līdztekus 130 000 eiro paredzēti darbības jomu federācijām, bet 416 000 eiro - dažādiem pasākumiem, no kuriem federācijas var pretendēt uz finansējumu līdz 40 000 eiro, atbilstoši kritērijiem. Latvijā patlaban atzītas 94 sporta federācijas, no kurām četras ir darbības jomas federācijas. Sporta federācijas valsts budžeta līdzfinansējumu otro gadu saņems no vienas organizācijas ar vienu līgumu. Samoilovs informēja, ka kritēriji valsts budžeta līdzekļu sadalei federācijām 2025.gadā paliks bez izmaiņām, proti, ir tādi paši kā gadu iepriekš, taču tikušas precizētas dažas definīcijas.