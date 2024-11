Otrais dublis: Latvijas basketbola izlases cīņa par prestižu, Beļģijai - vietu 2025. gada Eiropas čempionātā

Beļģijai konkrētais mačs var būt krietni svarīgāks par Latviju, kas kā turnīra rīkotāja jau ir garantējusi vietu Eiropas čempionātā. Trešā uzvara kvalifikācijā nodrošinās beļģu dalību finālturnīrā, ja paralēlajā spēlē Spānija pratīs otro reizi apspēlēt Slovākiju. No C grupas bez Latvijas finālturnīram kvalificēsies vēl divas labākās izlases. Tas gan nozīmēs arī vajadzību uzvarēt Latviju pirmo reizi 11 gadu laikā. Pēdējā uzvara pār latviešiem svinēta 2013. gada Eiropas čempionātā, kad tobrīd Ainara Bagatska trenētā komanda izlaida no rokām iespēju iekļūt izslēgšanas cīņās (60:56).