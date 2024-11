FOTO: Latvijas izlase dramatiskā galotnē pārspēj Beļģiju Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē

Latvijas komanda C grupas turnīrā februārī izbraukumā uzvarēja Spānijas izlasi (79:75), bet savā laukumā - Slovākijas komandu (64:52). Beļģijas vienība izbraukumā pieveica Slovākiju (75:60) un savā laukumā pārspēja Spānijas izlasi (58:53). No C grupas kvarteta tiesības piedalīties EČ iegūs Latvijas valstsvienība kā finālturnīra rīkotāja un vēl divas labākās komandas.