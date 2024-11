Latvijas futbola izlases treneris: redzam izaugsmi, bet jāuzlabo vārtu realizācija

"Sajūtas ir divējādas. No vienas puses ir žēl spēlētāju, jo viņi ļoti gribēja sevi labi parādīt un sasniegt rezultātu, turklāt darīja to visa turnīra garumā. Žēl arī līdzjutēju, kuri gaidīja uzvaru. Tomēr no otras puses ir gandarījums par jaunajiem spēlētājiem, par viņu izaugsmi. Kā komanda esam auguši - gan kopumā, gan individuāli," Latvijas Futbola federācija (LFF) citē trenera teikto.