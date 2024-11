Ar Žagaru, Dāvi Bertānu un Rihardu Lomažu: nosauc paplašināto Latvijas izlases kandidātu sarakstu spēlēm pret Beļģiju

Galvenais treneris Luka Banki: “Esmu priecīgs paziņot 24 spēlētāju sarakstu nākamajam "Eurobasket" kvalifikācijas ciklam, kurā stāsies pretī Beļģijas izlase, kura arī ir viena no grupas līderēm ar divām uzvarām. Nākamās divas spēles būs svarīgs posms pirms 2025. gada augustā gaidāmā Eiropas čempionāta, jo varēsim augt ne tikai kā komanda laukumā, bet turpināt veidot savu identitāti. Šoreiz ierindā nebūs vairāku pieredzējušu līderu, bet šo 24 spēlētāju sastāvā ir izdevies apvienot pieredzi un jaunību. Vēlos izcelt, ka 10 no 24 spēlētājiem ir no apvienotās Latvijas – Igaunijas basketbola līgas, kas apliecina vietējo klubu spējas un sacensību līmeni.” Visdrīzāk pēc nedēļas būs zināmi 15 basketbolisti, kuri reāli gatavosies spēlēm pret Beļģiju.