"Es to sadauzīšu tā, ka tev tas noteikti paliks atmiņā," Timma cenšas aizstāvēt ģimeni no ļaunām mēlēm

Noprotams, ka arī Annai neklājas viegli, viņa lūdza fanus neiztaujāt par šķiršanos. "Man neko nevajag ne no viena. Es nevienu neaiztieku un neko neprasu. Gribu vienkārši radīt savu mūziku un dzīvot savu dzīvi. Esmu tik nogurusi no visa... es neesmu tik stipra, kā visiem šķiet. Bet es izturēšu, " teica Anna. "Man ir bērni. Man esmu es. Un es visu atrisināšu. Kā vienmēr. Pietiek visu laiku no manis kaut ko gribēt. Pietiks visu mest uz mani. Pietiek darīt bezgalīgi sāpīgi. Pietiek. Esmu stipra, bet katram spēkam ir robeža. Bet, pat ja tā beigsies, es piecelšos. Jo celties un iet ir izvēle. Sarežģīta un grūta."