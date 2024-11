Strautiņam lieliska spēle Itālijā, Kuruciem sakāve pret "Real"; Turcijā latvieši klusi

"Derthona" savā laukumā ar rezultātu 71:68 (18:23, 17:11, 11:10, 25:24) pārspēja Sasāri "Dinamo". Strautiņš spēlēja 34 minūtes un realizēja vienu no trijiem divu punktu metieniem, piecus no astoņiem tālmetieniem un piecus no septiņiem soda metieniem. Viņa kontā arī septiņas bumbas zem groziem, divas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, divas kļūdas, viena piezīme un astoņi izprovocēti sodi, noslēdzot maču ar +/- rādītāju +1 un efektivitātes koeficientu 30.