Svētdien Rīgas Latviešu biedrības namā varēs atvadīties no hokeja leģendas Haralda Vasiļjeva

Svētdien, 3. novembrī, Rīgas Latviešu biedrības namā, Merķeļa ielā 13, 2. stāvā, “Līgo zālē”, , notiks atvadīšanās no leģendārā Latvijas hokejista un trenera Haralda Vasiļjeva. Iespēja pēdējo reizi atvadīties no Haralda būs ikvienam, kurš laikā no plkst. 13:00 līdz 16:00 ieradīsies Rīgas Latviešu biedrības namā.