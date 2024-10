RFS trešais vai “Auda” otrais tituls? Noskaidrosies Latvijas kausa ieguvējs futbolā

2024. gada Virslīgas sezonā RFS uzvarējusi trijos no četriem dueļiem (divas reizes ar 2:1, vienu reizi ar 3:1). Pēdējā spēlē, kas 17. oktobrī notika LNK Sporta parkā, pirmo panākumu pār Latvijas čempioni, svinēja “Auda” (2:1). Abus vārtus “Audas” futbolisti guva, sākot no 75. minūtes, kas ļāva atspēlēties no 0:1. Ar uzvaras vārtiem 89. minūtē izcēlās jau minētais Abdulrahmans Taivo. Tikai divas dienas pirms šīs spēles RFS bija jāaizvada Virslīgas mačs pret "Metta", kurā tika uzvarēts ar 2:1. Visai iespējams, Viktors Morozs, tāpat kā pusfinālā, kausa finālā dos iespēju vairāk sevi apliecināt tiem spēlētājiem, kuri sezonas garumā nav tikuši pie regulāras spēļu prakses.