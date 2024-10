Lomažam ražens sniegums Turcijā, Šiliņš līmenī Itālijā, bet Laksa apliecina favorītu statusu pret Melderi

Tikmēr "Fenerbahce" divu Stambulas komandu duelī viesos ar rezultātu 97:87 (21:29, 27:21, 28:23, 21:14) uzveica "Darussafaka". Žagars bija "Fenerbahce" starta pieciniekā, un laukumā pavadīja 22 minūtes un 47 sekundes, kuru laikā grozā raidīja vienu no sešiem divpunktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un visus četrus soda metienus. Latvietis arī izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, atdeva četras rezultatīvas piespēles, pieļāva četras kļūdas, pārtvēra vienu bumbu, bloķēja vienu metienu, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja četras piezīmes, iekrāja pozitīvu +/- rādītāju (+6) un tika pie astoņiem efektivitātes koeficienta punktiem. Uzvarētājiem pa 16 punktiem guva Bobans Marjanovičs un Melihs Mahmutolu. Pretiniekus no zaudējuma neglāba Omari Mūra 34 gūtie punkti.