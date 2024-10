Lēmums par karjeras beigām, spožākie brīži hokejā un nākamā lappuse. Kārļa Čukstes stāsts

Tas, protams, ir maziņš sasniegums, bet tu esi draftēts ar domu, ka gribi arī spēlēt tajā NHL. To man nesanāca, lai gan ļoti tālu no tā varbūt arī nebiju. Tas bija sākums manai profesionālajai karjerai, kas iekrita Covid-19 gadā. Tolaik pārsvarā hokejistus, kuri varēja spēlēt NHL, sūtīja lejā uz AHL. Vietu bija maz, un man likās, ka arī spēles laiku sadala negodīgi. It kā jau bija forši tur būt un saņemt algu, bet kopumā tā sezona man asociējas ar to, ka spēlēju maz, it īpaši pozīcijā, kurā gribēju. Sanhosē laiks man spilgti nepaliks atmiņā.