Gulbe Eirolīgā zaudē bijušajai komandai; Eirokausā latvietēm sekmīgs sniegums

Vilka guva 11 punktus, laukumā pavadītajās 27 minūtēs un 46 sekundēs realizējot visus piecus divpunktu metienus un vienu no četriem soda metieniem, bet visi trīs viņas izpildītie tālmetieni nebija precīzi. Latviete izcīnīja arī divas atlēkušās bumbas, atdeva četras rezultatīvas piespēles, divreiz pārkāpa noteikumus, pieļāva divas kļūdas, pārtvēra vienu bumbu, iekrāja pozitīvu +/- rādītāju (+21) un tika pie desmit efektivitātes koeficienta punktiem. Stiprā spēlēja 20 minūtes un 54 sekundes, kuru laikā guva deviņus punktus - viņa realizēja trīs no četriem divpunktu metieniem un vienu no trīs tālmetieniem. Stiprās rēķinā arī trīs atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viena piezīme, viena kļūda, divas pārtvertas bumbas, pozitīvs +/- rādītājs (+19) un 11 efektivitātes koeficienta punkti. Uzvarētājām 23 punktus guva Egle Šventoraite un 20 pievienoja Teilore Marija.