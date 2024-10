"Metta" un "Liepāja" izcīna svarīgas uzvaras, atraujoties no pārspēļu zonas

"Metta" mājās ar 2:1 (0:1) pārspēja vienu no savām tiešajām konkurentēm "Grobiņa"/LFS komandu. Cīņas 36. minūtē viesus vadībā izvirzīja Deniss Halata, kurš no soda laukuma robežas izpildīja zemu un precīzu sitienu. 1:1 "Metta" panāca otrā puslaika sestajā minūtē, kad bumbu vārtos ieraidīja Kristofers Rēķis. Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas 13 minūtes, pēc Rendija Šibasa centrējuma no kreisās puses ar galvu bumbu vārtos raidīja Artjoms Puzirevskis - 2:1 rīdzinieku labā. 85.minūtē viesiem bija izcila iespēja izraut neizšķirtu, taču pēc soda sitiena savos vārtos uzdevumu augstumos bija Alvis Sorokins.