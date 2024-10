Cīņā par trešās kārtas sasniegšanu: Latvijas čempione "Mogo""/RSU sāks Kontinentālā kausa turnīru

2024./2025. gada sezona sākās 2024. gada 20. septembrī, kad divās grupās astoņas komandas cīnījās par vietu otrajā kārtā. Bulgārijā no A grupas uz otro kārtu konkurencē ar mājinieci “Irbis Skatem”, Lježas “Bulldogs” un Belgradas “Crvena zvezda” iekļuva Horvātijas “Sisak”, bet no otras grupas otro kārtu sasniedza Lietuvas komanda Elektrēnu “Energija”, kas bija labāka pār Igaunijas “Narva”, Spānijas “Jaca” un Reikjavīkas “Skautafelag”. Turnīra otrā kārta notiks no 18. līdz 20. oktobrim, trešā no 15. līdz 17. novembrim, bet sezonas čempions tiks noskaidrots “Final Four” izspēlē no 2025. gada 16. līdz 19. janvārim.