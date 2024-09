Serhio Peress domā, ka viņa F-1 karjera vairs nebūs ilga

Runājot par lēmumu vēl nebeigt karjeru, 34 gadus vecais Peress sacīja: “Domāju par to pēdējo pusgadu, bet man vajadzēja trīs sekundes, lai pieņemtu lēmumu. Galu galā, pēc tik daudz gadiem, tas būtu vieglākais solis – aiziet un savā veidā padoties. Bet es nekad sev nepiedotu, ja to izdarītu. Gribu beigt karjeru, kad pats to izlemju, nevis, kad kāds man to pasaka. Tas ir mans galvenais mērķis – izlemt savu nākotni pašam. Cilvēki reizēm aizmirst par līgumu. Es nesen to parakstīju. Cilvēki runāja par visu, bet mani tas nesatrauca, jo zinu, kāda ir situācija. Šis bijis smags gads. Bija smagi braukt ar mašīnu, kurai ir ierobežojumi un nevarēt neko pateikt, jo komandas biedrs uzvar. Makss [Verstapens] brauca tiešām labi un atstatums starp mums ar katru reizi pieauga.”