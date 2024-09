Madonietis Raimo Vīgants izcīna pasaules čempiona titulu rollerslēpošanā, uzvarot 15km slidsolī ar masu startu

Raimo jūlija vidū ļoti labi sevi parādīja Pasaules kausa posmā masu starta distancē brīvajā stilā, izcīnot pirmo vietu, kas viņam bija septītā individuālā uzvara Pasaules kausa posmos rollerslēpošanā. To pašu Raimo atkārtoja augusta vidū otrajā posmā Kazahstānā. Līdz ar to madonietis tika pieskaitīts pie vieniem no galvenajiem favorītiem uz uzvaru.