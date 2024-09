Šis nav cilvēks ar invaliditāti, bet gan cilvēks – supervaronis! Rihards Snikus un viņa zelta ceļš

Nav jābaidās no augstiem mērķiem, ir jāuzliek augsta latiņa, lai ir uz ko tiekties. Tieši to veiksmīgi pierādīja King Of The Dance (Kings) saimniece Irina Andrusa, kura nepadevās un turpināja ārstēt Kingu, ieguldot šajā procesā ne tikai visu savu sirdi, bet arī daudzus tūkstošus eiro un savu laiku. Neraugoties uz darbu, laiku un finansēm, ko saimniece ir veltījusi savam zirgam, uzvaras brīžos viņa vienmēr ļauj mirdzēt tieši Rihardam un Kingam.