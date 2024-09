Īrijā nepareizi, neloģiski un pat rupji izkropļo Latvijas futbolistu uzvārdus

Viens no Latvijas virslīgas kluba “Metta” līderiem Bruno Melnis nodēvēts par “Bruno the Black” (burtisks tulkojums uz angļu valodu), Kiprā karjeru attīstošais Gļebs Patika nosaukts par “Gleb liked it” jeb burtiski “Glebam patika”. Pamatu aizvainojumam varētu atrasts liepājnieks Roberts Meļķis, kurš kļuvis par meli – “Robert the Liar”. Savukārt Itālijā augušais un tagad Nīderlandē spēlējošais Dario Šits angliski nodēvēts pavisam rupji – par “Shit”. Jādomā, ka šis ieraksts bukletiņā īpaši iekritis acīs spēles apmeklētājiem.