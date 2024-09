Oļegs Znaroks pievienojies NHL komandai; arī cits latviešu speciālists pēc ilgiem gadiem pametis Krieviju

Oļega Znaroka meita Alise Znaroka jau vairākus gadus dzīvo ASV un ir precējusies ar vienu no Krievijas labākajiem hokejistiem Artemiju Panarinu, kurš ir viens no Ņujorkas “Rangers” līderiem. Panarins ilgstoši bija aktīvs kritiķis Krievijā notiekošajam un aicināja valsti uz pārmaiņām, tomēr šajā vasarā viņš sociālajos tīklos aicināja apmeklēt hokeja labdarības spēli ar “Team Putin” atbalstītāju līdzdalību. Tagad gan no Panarina sociālajiem tīkliem ir pazuduši visi ieraksti, kuriem būtu piemeklējama kāda politiska nokrāsa.