Latvijas hokeja izlases pirmais izaicinājums cīņā par Milānu – pieredzējušie un ļoti sīkstie slovēņi

Lielākā pārstāvniecība ir no Slovēnijas komandas Ļubļanas “Olimpija” – deviņi hokejisti. Seši no tiem ir aizsargi, praktiski komplektējot aizsargu rindas. Šī komanda piedalās Centrāleiropas hokeja līgā, kas pie reizes ir Austrijas augstākā līga. Tajā bez vienas Slovēnijas komandas dalības startē arī astoņas vienības no Austrijas, trīs no Itālijas un viena no Ungārijas. Pagājušajā sezonā “Olimpija” rindās spēlēja arī mūsu Māris Bičevskis, 46 spēlēs tiekot pie 13 vārtiem un 23 piespēlēm.